الإمارات تجدد مذكرة تفاهم مع «روساتوم» في الطاقة النووية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تجديد مذكرة التفاهم في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المبرمة مع مؤسسة الطاقة النووية الروسية الحكومية «روساتوم» على هامش زيارة الرئيس الروسي للإمارات.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في أبوظبي من قِبل المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأليكسي ليخاتشوف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روساتوم»، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في كلتا المؤسستين.

ويشكّل تجديد مذكرة التفاهم امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الروسية في عام 2017، إذ تضع المذكرة إطاراً عاماً للتعاون المحتمل بين الجانبين في العديد من مجالات قطاع الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك إنشاء مركز للعلوم النووية في الإمارات والاستثمار في تطوير محطات الطاقة النووية وإدارة دورة الوقود النووي، وتدريب مواطني دولة الإمارات، وغيرها من المجالات.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تحرص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في الطاقة النووية ومن هنا يسرنا تجديد مذكرة التفاهم مع «روساتوم» التي تعد من المؤسسات العالمية الرائدة في الطاقة النووية السلمية».

وأضاف : «نحن ملتزمون بالتعاون مع الشركاء حول العالم لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ونتطلع لمواصلة استكشاف فرص التعاون مع روساتوم».