بلدية العين تتعرّف على تطورات مشروع واحة الزاوية

المصدر: العين - البيان

زار وفد من إدارة الأراضي والعقارات ببلدية مدينة العين برئاسة الدكتور علي الحميري مدير إدارة الأراضي والعقارات، مشروع واحة الزاوية للتعرّف على إجراءات تسجيل عقود البيع والشراء والتحديات التي تواجه عمليات التسجيل والتعرّف على التطورات ومجريات الأعمال في المشروع.

وكان في استقبال الوفد عبد الله الحميري نائب رئيس مجلس إدارة شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، وعدد من العاملين بها، حيث جرى استعراض مختلف الأمور المتعلقة بإجراءات تسجيل عقود البيع والشراء، والاطلاع على آخر التطويرات في هذا المشروع الحيوي في مدينة العين.

واطلع الوفد على إجراءات تسجيل الأراضي في المشروع بعد الإعلان عن تحويل منطقة المشروع إلى منطقة استثمارية والسماح لجميع الجنسيات بتملك الأراضي والوحدات السكنية.

وصاحبَ خلدون صالح المدير التنفيذي لشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري الوفد في جولة تعريفية، أطلعهم فيها على مجريات العمل في المشروع وما تم إنجازه وتنفيذه في المرحلة الأولى من المشروع الذي تضمن فيه تطوير جزء من البنية التحتية والأراضي والفلل والوحدات السكنية.

وأكد الدكتور علي الحميري حرص ودعم بلدية مدينة العين للمطورين وأصحاب المشاريع من خلال تسهيل الإجراءات بشكل يخدم المطورين والمستثمرين وتقديم أفضل الخدمات لإتمام عملية تسجيل البيع على المخطط . وأكد خلدون صالح أن الشركة ماضية حسب المخطط الزمني في تنفيذ مشروع واحة الزاوية وتسليم الأراضي والوحدات السكنية، موضحاً أن المشروع قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية إقبالاً كبيراً، ما ساعد على بيع 95% من أراضي ووحدات المشروع.