«جافزا» أفضل منطقة حرّة للشركات الكبرى في العالم

المصدر: دبي - البيان

عززت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، موقعها الريادي في مجال الخدمات اللوجستية العالمية بحصولها على لقب أفضل منطقة حرة للشركات الكبرى في العالم ضمن جوائز «إف دي آي» الشرق الأوسط للمناطق الحرة بنسختها للعام 2019.

واستند تقييم مجلة «إف دي آي»، وهي جزء من مجموعة فاينانشال تايمز، إلى مبادرات «جافزا» المبتكرة لدعم الشركات الكبرى، والتركيز المستمر على تطوير وتحديث البنية التحتية وبناء بيئة عمل مشجعة للشركات، وتقديم الدعم لتوسيع نطاق عملياتها في المنطقة الحرة.

وضمّت قائمة المتنافسين على جائزة مجلة «إف دي آي» هذا العام أكثر من 85 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم، عدد كبير منها في منطقة الشرق الأوسط. ووقع الاختيار على الفائز بعد تقييم لجنة التحكيم التي ضمت فريقاً من محرري فاينانشال تايمز، وعدداً من المحكمين المختصين من المنطقة.

وكان النمو الذي حققته المناطق الحرة على مدار الـ 12 شهراً الماضية عاملاً جوهرياً في دعم فوز جافزا باللقب، سواء من حيث عدد المستأجرين أو الزيادة في إجمالي مساحات التأجير. بالإضافة إلى ذلك، أثنت مجلة fDi على المرافق الرئيسية المتاحة داخل المناطق الحرة وتطوير مناطق وخدمات جديدة للمستأجرين.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «يأتي النمو السريع في عدد المستأجرين في جافزا كمؤشر واضح على أن استراتيجيتنا للترويج لدبي كوجهة للتصنيع والاستثمارات الصناعية تؤتي ثمارها، وهي امتداد لاستراتيجية دبي الصناعية 2030 التي أطلقتها حكومة دبي.

لدينا بنية تحتية مصممة لدعم المتطلبات متعددة الوسائط للشركات التي تستخدم جافزا قاعدة لعملياتها الإقليمية.

ونفخر بالفوز بجائزة مجلة «أف دي آي» المرموقة مرة أخرى، والتي تمثل اعترافاً بإسهاماتنا الكبيرة التي نقدمها لعملائنا».

تعتبر جافزا مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة واللوجستيات، حيث تقدم للمستثمرين قاعدة ينطلقون من خلالها لتعزيز تجارتهم، وتطوير مصانعهم، وزيادة حجم التصدير والأنشطة الأخرى.

ومع أكثر من 7,500 شركة مسجلة في المنطقة الحرة، تعتبر جافزا المصدر الرائد للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمثل نسبة 23.9 في المئة من إجمالي التدفق الاستثماري المباشر إلى دبي.

وتوفر هذه الشركات أكثر من 135 ألف وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصل قيمة تجارة جافزا إلى 93 مليار دولار في عام 2018.