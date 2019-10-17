تعاون «أبوظبي التجاري» و«إماراتك» لتسهيل الدفع الإلكتروني

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «إماراتك» المتخصصة في مجال الخدمات المالية وبوابات الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات. وتنص الاتفاقية على إتاحة العديد من قنوات الدفع الإلكترونية الجديدة إلى الشركات من عملاء البنك، علاوة على إضافة محفظة «نقودي» إلى حلول الدفع الرقمية لدى بنك أبوظبي التجاري.

وتعد إمكانية تعبئة محفظة «نقودي» من خلال بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات «بروكاش» التابعة لبنك أبوظبي التجاري أول خطوة رئيسية في هذه الشراكة.

وقال سعود محمد الجاسم، رئيس قسم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري: «نحن في بنك أبوظبي التجاري نسعى دوماً إلى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية أكثر سهولة وسلاسة تساعد عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية.

وقال ثاني الزفين، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة إماراتك: «تلتزم «إماراتك» بتزويد عملائها من البنوك كبنك أبوظبي التجاري، بأقوى حلول الدفع. ويسر «إماراتك» أن تكون داعماً قوياً للمؤسسات الخاصة والعامة في تحقيق رؤية دبي في رقمنة طرق الدفع».