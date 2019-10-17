غرفة رأس الخيمة تبرم مذكرة تفاهم لرقابة الاستيراد والتصدير

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أبرمت غرفة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بدبي، حرصاً من أطراف الاتفاقية على تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات بشأن التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وانطلاقاً من سياسة الدولة في إرساء قواعد التعاون والشراكة لتكامل الإجراءات وتحسين وتسريع الخدمات وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل مستويات الأداء، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، ودعماً لآفاق وعلاقات التعاون المشتركة في المجالات كافة.

وقّع الاتفاقية كل من مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة محمد حسن السبب، والسفير طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.