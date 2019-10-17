%2.96 تراجع التضخم بدبي في الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

انخفض مؤشر أسعار المستهلك في دبي بنسبة 2.96% في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من 201، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء أمس.

جاء الانخفاض نتيجة تراجع الأسعار في كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.12%، والتي هبطت بالتضخم بمقدار 2.60 نقطة، وقسم النقل بنسبة 4.64% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.53 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.61% والتي نزلت بالتضخم بمقدار 0.09 نقطة، كما تراجعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.47%، ما خفض التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.13% ليتراجع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.70%.

من جانبها، ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.06%، ما دفع التضخم صعوداً بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.68% ليصعد التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.79% ليرتفع التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.50%، ما زاد التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.48% ليصعد بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.15%.

مقارنة ربعية

من ناحية أخرى وعلى أساس ربعي، انخفض بنسبة 0.34%، في الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع الثاني 2019، وذلك نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.33%، ما خفض التضخم بمقدار 0.55 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.09% ليتراجع التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.23% لينخفض التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.24%، ما دفع التضخم هبوطاً بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.22%.