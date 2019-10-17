دبي الوجهة الأولى إقليمياً للشركات الناشئة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتلت دبي المركز الأول في قائمة مدن الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن تقرير «أفضل الوجهات في العالم للشركات الناشئة 2019» الصادر عن شركة PeoplePerHour البريطانية، محتلة المرتبة 24 على الصعيد العالمي.

واستخدمت الشركة مجموعة من البيانات لتصنيف كل مدينة وفقاً للعوامل التي ارتأت أنها ستؤثر على الشركات الناشئة من جودة الحياة إلى حوافز الأعمال، وتكلفة المكاتب إلى الرعاية الصحية.

وفي مؤشر جودة الحياة حلت دبي في المرتبة 12 متقدمة على مدريد وشيكاغو ولوس أنجليس وبروكسل. كما جاءت في المرتبة 12 في تكلفة المكاتب وهي من الأرخص عالمياً، حيث تقدر بـ 1500 درهم للمتر المربع وهي أرخص من لوس أنجليس وبكين. وجاءت في المرتبة 20 في مؤشر الرعاية الصحية متقدمة على لوس أنجليس ونيويورك.

وحلت في المرتبة 24 في بنية الأعمال التحتية. واحتلت المرتبة 10 في مؤشر التنقل متقدمة على مونتريال وهونغ كونغ وشيكاغو. وحلت في المرتبة 25 في مؤشر قوة تجمع المواهب المحلية.

وعالمياً جاءت فيينا في الصدارة محتلة المرتبة الأولى تلتها طوكيو في المرتبة 2 ثم مدريد وسنغافورة وبروكسل في المرتبة 5.