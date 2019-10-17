أول طيران اقتصادي في أبوظبي قريباً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران ومجموعة العربية للطيران، أمس عن إبرام اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، ستبدأ العمل في وقت وشيك.

وستكون «العربية للطيران أبوظبي» مشروعاً مشتركاً مستقلاً، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها.

وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، هذه الشراكة تدعم خطة الاتحاد للطيران في برنامج التحول وستوفر خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، متوقعاً إطلاق شركة الطيران الجديدة في وقت وشيك.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، إن الشركة الجديدة ستخدم بدورها الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، والمبني على خبرة كل من العربية للطيران والاتحاد للطيران، وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد قوة قطاع الطيران في الإمارات وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع.

وتوقع أيضاً إطلاق الشركة الجديدة في المستقبل القريب. وأكد خبراء ومسؤولون في قطاع الطيران والسياحة، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن الشركة الجديدة تعزز القطاع السياحي في العاصمة، وتلبي احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة ما يعزز شبكة الخطوط الجوية التي تربط العاصمة مع العالم.

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