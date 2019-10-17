برج z هوية معمارية فريدة في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

دخل برج الوصل في شارع الشيخ زايد بدبي مرحلة هندسية غير مسبوقة بعدما بدأت طبقاته باتخاذ شكل يتمحور حول حرف Z أو ما يعرف في مجال الهندسة المعمارية بتقنية (التعارض)، وهو مفهوم مستقى من أصول نحت التماثيل في الفنون الإيطالية.

وتتسارع الأعمال الإنشائية في المشروع الذي يقع قبالة برج خليفة، وتطوره مجموعة وصل لإدارة الأصول، وتنفذها شركة «أرابتك». وبحسب مصادر عاملة في المشروع، فإن ناطحة السحاب تصعد متراً واحداً يومياً، وسيبلغ ارتفاعها 300 متر عند إنجازها في نوفمبر 2021. وتتكون ناطحة السحاب من 63 طابقاً متعددة الاستخدامات، ومن المقرر أن تسجل رقماً قياسياً بأطول واجهة سيراميك في العالم.

وتسعى مجموعة وصل إلى إضافة نجاح معماري لسجلها، من خلال عمل واجهات من السيراميك مع الألواح الشمسية الضوئية، للمساعدة في تنظيم درجة الحرارة الداخلية، والحد من الضوضاء، في حين تدعم الحديقة العمودية الاستدامة.