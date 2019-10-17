«سَفِلز» تضيف خدمات جديدة إلى محفظة أعمالها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سَفِلز»، عن توسيع محفظة خدماتها وعروضها، التي ستشمل ولأول مرة خدمات استشارية للمباني والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط. وقد استعانت الشركة في هذا الإطار بفريق من الخبراء الذين سيعملون على الاستفادة من إمكانات السوق الإقليمية المتنامية، التي تسهم فيها شركات التكنولوجيا والأعمال ذات التوجه المستقبلي في دعم الطلب على المساحات المكتبية التجارية.

قال سيمون دينهام، رئيس فريق استشارات المباني والمشاريع في «سَفِلز»: ستلعب خدماتنا الجديدة لاستشارات المباني والمشاريع دوراً كبيراً في دعم جهود «سَفِلز» الاستثنائية على مدى سنوات طويلة في مجال تمثيل مصالح المستأجرين؛ خاصة أن هذه الخدمات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق. ويمثل تجهيز المساحات المكتبية قطاعاً سريع التغير يحفز القدرة على الإبداع.