يخوت طائرة في أول أيام معرض أبوظبي الدولي للقوارب

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

ظهرت عصر اليوم ولأول مرة يخوت طائرة في أول أيام الدورة الثانية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب التي افتتحها الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، في مارينا مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة قوية للشركات الوطنية وزيادة كبيرة في أعداد الزوار بنسبة 40% مقارنة باليوم الأول للدورة الماضية.

وحظيت اليخوت الطائرة باهتمام غالبية الزوار، وتوافد زوار كثيرون أمام جناح شركة إيناتا صاحبة اليخوت الطائرة، وأكد المهندس مصطفى عجيب مدير العمليات بالشركة لـ "البيان" أن الشركة عرضت لأول مرة يخوتا طائرة تستخدم تكنولوجيا الألواح الطائرة المصنعة من الكربوفايبر عالية الجودة والكفاءة والمتانة. ونوه إلى أن اليخوت الطائرة تتميز بتوفير الوقود بشكل كبير كما أنها تعطي راحة كبيرة للركاب، ولا يضطر سائقو اليخوت الطائرة إلى تخفيض السرعة أثناء الأمواج العالية بسبب طيرانها فوق الأمواج بسهولة.

وأكد عجيب أن هذه القوارب تتميز بخفة الوزن والسرعة، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها بمصانع الشركة في إمارة الشارقة. كما طرحت الشركات الوطنية لأول مرة مجموعة متطورة من اليخوت الفاخرة، والزوارق السريعة، والمراكب المنزلية، والقوارب التراثية والتقليدية، وأنشطة ترفيهية للعائلات.

وأشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بتنظيم الدورة الثانية للمعرض، مشيرا إلى أن المعرض يعدّ مناسبةً وطنيةً تمتزج في أنشطتها عبق تاريخ الأجداد بنتاج حاضرنا الزاهر، وتؤكد على هويتنا الوطنية، وتعزز من القدرات المتسارعة لأبوظبي في قطاع السياحة البحرية، وتنسجم مع الخطط الطموحة الهادفة لجعل الإمارة، وجهة ثقافية وحضارية عالمية، تجمع بين الماضي والحاضر وتؤسس للمستقبل، وذلك ضمن رؤيتها الاقتصادية 2030.

وذكر، أن الرياضات البحرية، محطة مهمة جداً لجيل الشباب، كونها تساهم في الحفاظ على إحياء التراث الشعبي وتجسيده في نفوسهم، متوجهاً بالشكر لسمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على رعايته للمعرض؛ ارتقاءً بالأعمال الرياضية في إمارة أبوظبي، والوصول بها إلى أعلى المراتب المتقدمة، الأمر الذي يعزز من الموارد الاقتصادية للدولة في سياحة الأعمال.

كما أكد أهمية المعرض في كونه يعكس أحد أهم الفعاليات الوطنية على المستوى الدولي، ويتميز بالأصالة والعراقة وتنوع محتوياته وشموليتها الجامعة، مشيداً بالتوسّعات والتطور الكمي والنوعي، والزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي استقطبها المعرض في نسخته الثانية، ما جعله أحد أهم المنصات العالمية لعرض اليخوت ومستلزماتها. مقدراً الجهود التي بذلها القائمون لإخراجه بهذه الصورة الرائعة التي تروّج للعاصمة الإماراتية، بصفتها منارة عالمية لقطاع الترفيه البحري. وتفقد رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أجنحة المعرض التي تميزت بمرافق استثنائية وتكنولوجية، وفق أعلى المعايير العالمية، وتعرّف على مواصفات القوارب الراسية.

حضر مراسم الافتتاح، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية واجب التطوعية، وعدد من المسؤولين والمنظمين، وجمهور واسع من رجال الأعمال والإعلاميين والخبراء والعاملين والمهتمين في القطاع البحري، بمشاركة الشركات العارضة والعلامات التجارية العالمية.

284 شركة من 26 دولة

تتميز الدورة الجديدة بتخصيص جناح لأول مرة للشركات الوطنية بالمعرض سواء الشركات المصنعة داخل الدولة أو التي تمثل علامات تجارية عالمية ، وعددها 7 شركات وطنية كبرى، تشكل نحو 48% من مجمل عدد الشركات العارضة. وأكد ممثلو الشركات الوطنية الإقبال الكبير من الزوار على المعرض في اليوم الأول مشيرين إلى زيادة في عدد الزوار بنسبة لا تقل عن 40% مقارنة باليوم الأول للدورة الماضية.

وتقوم الشركات الوطنية على مدار أيام المعرض الأربع بعرض أحدث ابتكاراتها من القوارب الفاخرة ومعدات الصيد التي تعكس مدى التقدم التكنولوجي التي شهدت الصناعة الإماراتية في قطاع صناعة القوارب واليخوت.

وأكد سعيد المنصوري المتحدث الرسمي باسم المعرض أن معرض أبوظبي للقوارب في دورته الثانية يشكل منصة متخصصة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في صناعة القوارب واليخوت لعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة القوارب العالمية في قطاع السياحة البحرية واليخوت وقوارب صيد الأسماك ومعدات الصيد والغوص.

وشهدت الدورة الجديدة نمواً ملحوظاً حيث زادت المساحة الاجمالية للمعرض في دورته الحالية لتبلغ 40 ألف متر مربع مقارنة بـ31 ألف متر مربع في دورته الأولى عام 2018 وبنسبة زيادة بلغت 29%، كما زادت الشركات العارضة والعلامات التجارية بنسبة 5% وعدد الدول بنسبة 4% إلى 26 دولة. مشيرا إلى أن اللجنة التنظيمية للمعرض روجت له في معارض الصيد والقوارب العالمية خاصة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط.

وشارك في المعرض أمس أكثر من 75 من القوارب واليخوت الفاخرة والمزودة بكافة سبل الرفاهية والتكنولوجية المتقدمة. ومن الجدير بالذكر ان الدورة السابقة من المعرض استقطبت أكثر من 21 ألف زائر وشهدت اقبالاً واهتماماً محلياً ودولياً واسعاً. وتتوقع اللجنة المنظمة أن تستقطب الدورة الجديدة أكثر من 25 ألف زائر.