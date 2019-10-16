مبادلة والصندوق الروسي للاستثمار المباشر يوقعان 6 اتفاقيات جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، صندوق الاستثمار السيادي في روسيا، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، صندوق الاستثمار السيادي في دولة الإمارات، عن توصلهما لست اتفاقيات للتعاون في إطار الشراكة الناجحة التي انطلقت منذ عام 2013.

وقد بلغ إجمالي الاستثمارات التي قامت بها مبادلة بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر حتى اليوم أكثر من ملياري دولار أمريكي (7 مليار درهم إماراتي) في أكثر من 45 صفقة في روسيا. وتغطي اتفاقيات التعاون الست التي تم الإعلان عنها اليوم عدداً من القطاعات ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الروسي، حيث تشمل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية.

وفي هذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة: "نحن فخورون بالشراكة الديناميكية التي أنشأناها مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والتي تزداد قوة عاماً بعد عام. إن اتفاقيات التعاون الست التي أُعلنت اليوم تؤكد متانة العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط بين الصندوق الروسي ومبادلة والتي تعكس بدورها مدى عمق الروابط بين بلدينا. ونحن نؤكد التزامنا المستمر بدعم هذه المبادرات الجديدة والمحافظة على شراكتنا المثمرة مع الصندوق الروسي على المدى الطويل".

ومن جانبه، قال كيريل دميتريف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر: "نحن ممتنون لشركائنا في مبادلة لما أبدوه من اهتمام عميق بالاستثمار في بلادنا. وكلنا ثقة من أننا سنمضي معاً في تنفيذ استثمارات ناجحة لتنفيذ المشاريع الوطنية في روسيا وتحقيق أهداف التطوير التكنولوجي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتمثل الهدف من استثماراتنا في إحداث تطوير في كل المجالات الرئيسية للاقتصاد الروسي وتحسين مستوى الحياة في روسيا. وسيعمل الصندوق الروسي على إنجاز هذه الاتفاقيات الست من خلال توفير التمويل وكذلك استقطاب خبرات شركاء عالميين مثل مبادلة".



وفيما يلي نبذة مختصرة عن اتفاقيات التعاون الست:

1 – الذكاء الاصطناعي والتطوير التكنولوجي:

سيعمل الصندوق الروسي للاستثمار المباشر ومبادلة على النظر في الاستثمار في المشاريع الوطنية الروسية عبر كل القطاعات وخاصة مشاريع الذكاء الاصطناعي. وسينفذ الطرفان مشاريع استثمارية في مجالات رئيسية من خطط التنمية الاستراتيجية الروسية.



2 – التعاون في مجال الرعاية الصحية:

سيتعاون الصندوق الروسي ومبادلة في مجال تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في روسيا. ويشمل التعاون تبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمرضى من جمهورية روسيا الاتحادية للحصول على العلاج والرعاية الطبية في المرافق الطبية المتطورة في دولة الإمارات.

3 – الصناعة (إنشاء مصنع حديث لإنتاج لب الأخشاب في منطقة الفولجا):

سيدرس الصندوق الروسي ومبادلة الاستثمار في مصنع جديد لإنتاج لب الأخشاب مع شركة "سفيزا"، التي تعد من الشركات الرائدة في السوق الروسي في مجال صناعة الأخشاب. ويقدر إجمالي الاستثمار في هذا المشروع بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي (10 مليار درهم إماراتي) وبطاقة إنتاجية تزيد على 1.3 مليون طن من لب الخشب سنوياً وسيستهدف هذا الإنتاج السوق الروسية والأسواق الرئيسية في أوروبا وآسيا.



4 – النقل (توسعة أسطول السكك الحديدية الروسية):

يدرس الصندوق الروسي ومبادلة استثماراً مشتركاً في شركة "نيفتي ترانزسيرفيس (إن تي إس)"، التي تعد من أكبر شركات تشغيل قطارات السكك الحديدية في روسيا. وسيشكل الاتفاق جزءاً من ائتلاف يقوده الصندوق الروسي، لاستثمار 300 مليون دولار أمريكي (مليار درهم إماراتي) في توسعة أسطول شركة "إن تي إس" من القطارات وتعزيز موقعها في سوق الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية.



5 – التكنولوجيا المتقدمة (تقنيات التعرف على الوجه):

اتفق الصندوق الروسي ومبادلة على الدخول في شراكة مع شركة "نتيشلاب" الروسية، والتي تعد من الشركات الرائدة على نطاق العالم في تطوير أنظمة التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي والشبكات المحايدة. وسيدعم الصندوق ومبادلة توسع أعمال "نتيشلاب" في الشرق الأوسط.



6 – الخدمات اللوجستية (منصة مشاريع البنية التحتية اللوجستية):

وافق الصندوق الروسي ومبادلة على تعزيز استثمارهما في شركة "بي إل تي"، منصة مشاريع البنية التحتية اللوجستية، وذلك ببناء مرافق لوجستية جديدة. وسيستثمر الطرفان في إنشاء مجمع توزيع متطور من الفئة الأولى ومرافق البنية التحتية اللازمة له. وسيقام المركز في منطقة موسكو. وتبلغ المساحة المتاحة للتأجير أكثر من 100 ألف متر مربع. وسيتم تأجير المجمع لإحدى