«عزيزي» تنجز 93%من إنشاءات «سامية» في الفرجان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن الانتهاء من 93% من أعمال الإنشاءات في مشروعها السكني «سامية» بالفرجان التي تعد واحدة من أبرز المناطق الاستراتيجية الواعدة في دبي. وسيكون «سامية» واحدًا من مشاريع عديدة تعتزم الشركة تسليمها في ديسمبر المقبل 2019، بالتناغم مع مبادرتها «عام البناء».

ويضم «سامية» 284 وحدة تتكون من 137 استوديو و 124 شقة من غرفة واحدة، و 15 شقة من غرفتين، وثماني وحدات بنتهاوس، وستطرح جميعها بأسعار استثنائية للمشترين الذين يتطلعون إلى الانتقال من التأجير إلى امتلاك منازلهم.

وقال ألكساندروس بونينتس، مدير عمليات البناء في عزيزي للتطوير العقاري: «إننا نعمل مع مقاولين مشهورين بسمعتهم الراسخة، ما يضمن لنا تسليم مشاريعنا في الوقت المحدد، والتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميز في البناء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى أهم المناطق في المدينة، فإن هذا المشروع يتسم بالكثير من المزايا التي تعزز من جاذبيته للمشترين.

ويعتبر«سامية»مشروعًا مثاليًا للعملاء الذين يتطلعون للحصول على أسعار جذابة، وضمان تحقيق عائدات تأجير عالية، إن محور تركيزنا الرئيسي يتمثل في إثراء حياة عملائنا، والإسهام في تطوير المشهد العقاري في الدولة.