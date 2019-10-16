«داماك» تنجز الطابق الأخير من «باراماونت تاور هوتيل دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «داماك العقارية» عن إنهاء أعمال تجهيز الطابق الأخير من مشروعها الرائد «باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز دبي» في شارع الشيخ زايد، والذي أطلقته الشركة بالتعاون مع «باراماونت» للفنادق والمنتجعات، ويضم واحداً من أحواض السباحة المتماهية مع الأفق الأكثر ارتفاعاً في الإمارة في الطابق 64 منه بارتفاع 235 متراً.

وقد تم إنجاز أكثر من 80% من الواجهة الخارجية للبرج.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في «داماك العقارية»: «يعتبر انتهاء أعمال تجهيز الطابق الأخير من مشروع «باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز دبي» بمثابة دليلٍ على التزامنا الراسخ بتوفير تجارب المعيشة الأكثر تميزاً وانفراداً في المنطقة.