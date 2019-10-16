« بيكر مكنزي» تتوقع تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ والطرح العام بالمنطقة والعالم 2020

المصدر: دبي - البيان

توقع التقرير الجديد الصادر عن بيكر مكنزي انخفاض عمليات إبرام الصفقات في المنطقة والعالم في عام 2020، بسبب عدم استقرار الاقتصاد العالمي ومخاطر الركود الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن تدفق المعاملات في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط هو نتاج لاتجاه عالمي، في حين أن التكنولوجيا ونشاط المستثمرين والأسهم الخاصة تظهر كمرحلة وسيطة في دفع الصفقات للأمام في العام المقبل.

ويُظهِر التقرير الخامس السنوي، الصادر عن الشركة بشأن «توقعات الصفقات العالمية»، والمعد بالتعاون مع «أكسفورد إكونوميكس»، أن قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ ستتراجع عالمياً من 2.8 تريليون دولار في 2019 إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2020.

ويتوقع التقرير اتجاهاً للهبوط في عائدات عمليات الطرح العام المبدئي من مبلغ تقديري يبلغ 152 مليار دولار في عام 2019 إلى 116 مليار دولار، ويشكّل ذلك هبوطاً بواقع 23%.

لا يزال إبرام المعاملات قوياً في الشرق الأوسط، ويدعم ذلك نشاط محلي متين.

ومن المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط إتمام عمليات اندماج واستحواذ تنطوي على مبلغ قدره 45 مليار دولار في 2019، ويتراجع ذلك في إطار الاتجاهات العالمية في عام 2020.

وعلى الرغم من أن شراء شركة أرامكو السعودية حصة تساوي 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وتبلغ قيمتها 69 مليار دولار من شأنه أن يعزز عائدات عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2020، تتوقع المنطقة أيضاً ارتفاعاً في مردودات عمليات الطرح العام المبدئي من ملياري دولار في 2019 إلى ما يزيد على 40 مليار دولار في 2020، مع الطرح المحتمل لما نسبته 2% من أسهم أرامكو السعودية.