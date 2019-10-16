معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019 ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة الثانية «لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة 284 شركة وعلامة تجارية محلية وإقليمية ودولية من 26 دولة على مدار أيام المعرض الذي تستمر فعالياته حتى السبت.

ويشكل المعرض بنسخته الثانية منصّة عالمية مميزة لمصنعي القوارب واليخوت الفاخرة للتعريف بأحدث المنتجات والخدمات والابتكارات في مجال صناعة القوارب العالمية في قطاع السياحة البحرية واليخوت وقوارب صيد الأسماك ومعدات الصيد والغوص والرياضات المائية أمام جمهور عالمي واسع من المهتمين والزوار والعاملين في القطاع البحري والصيادين، وهواة الرياضات المائية والصيد.