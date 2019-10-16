«كارلايل» تستكمل الاستحواذ على حصة أقلية في «سيبسا»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار الاستراتيجي التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة «كارلايل»، شركة الاستثمار العالمية أمس استكمال صفقة الاستحواذ على حصة أقلية في شركة «سيبسا» المملوكة بالكامل لـ«مبادلة» والتي أُعلن عنها في 8 أبريل الماضي.

وبموجب الصفقة، استحوذت صناديق استثمارية تابعة لـ«كارلايل» على حصة أقلية بلغت 37% في «سيبسا»، المملوكة بالكامل لمبادلة والتي تتخذ من مدريد مقراً لها.

وبذلك، احتفظت «مبادلة» بحصة الأغلبية في «سيبسا» عند 63%. وبناءً على التوزيع الجديد للحصص في «سيبسا» يحق لمبادلة تعيين 5 أعضاء بمجلس الإدارة بمن فيهم رئيس المجلس أما «كارلايل» فتُعيّن 3 أعضاء.

كما سيضم المجلس عضواً مستقلاً وسيحصل الرئيس التنفيذي للشركة على المقعد المتبقي في المجلس.

وبموازاة استكمال الصفقة الجديدة بين «كارلايل» و«مبادلة»، أعلنت الشركتان تعيين فيليب بويسو رئيساً تنفيذياً لشركة «سيبسا» بعد تقاعد الرئيس التنفيذي السابق بيدرو ميرو.

وقال مصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة» رئيس مجلس إدارة «سيبسا»: نتطلع إلى التعاون وتكثيف الجهود مع كارلايل وإدارة «سيبسا» من أجل دفع مسيرة نمو وتطوير الشركة.