توقع ارتفاع الطلب العالمي على الصلب في 2019 و2020

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدرت اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية التي يترأسها المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات توقعاتها بخصوص الطلب العالمي على الحديد والصلب على المدى القصير لعامي 2019 و2020.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة خلال اجتماعها الأخير في المكسيك.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع مستويات الطلب العالمي على الحديد والصلب بنسبة 3.9٪ لتصل إلى 1775.0 مليون طن خلال 2019، ومن المتوقع أن يشهد عام 2020 نمواً إضافياً في مستوى الطلب بنسبة 1.7٪ ليصل إلى 1805.7 ملايين طن.

وأشار التقرير إلى أن مستوى الطلب العالمي على الحديد والصلب لا يزال يتسم بالمرونة على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة .

وقال المهندس سعيد الرميثي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمنظمة الحديد والصلب العالمية، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: تبين التوقعات الحالية استمرار نمو الطلب العالمي على الحديد والصلب خلال 2019 على نحو تجاوز توقعاتنا في ظل التحديات الحالية التي تواجهها بيئة الأعمال العالمية، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مستوى الطلب بسوق الصين.