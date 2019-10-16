«إف دي آي» للمناطق الحرة العالمية تمنح راكز جائزتي تميّز لعام 2019

المصدر: رأس الخيمة - البيان

منحت مجلة إف دي آي التابعة لفاينانشيال تايمز جوائزها لأفضل المناطق الحرة العالمية للعام لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» للسنة الثالثة على التوالي، حيث فازت راكز في فئتين ضمن دورة 2019 من برنامج الجوائز.

رُشّحت «راكز» في فئة المستأجرين الكبار في الشرق الأوسط، والتي تُمنح للمنطقة الحرة التي تشهد نمواً بارزاً في مجتمعاتها المكونة من شركات كبيرة، ففي 2018، انضمت أكثر من 1830 شركة من أصل 14500 شركة تحت «راكز» في فئة الشركات الكبيرة مسجلةً ازدياداً بنسبة 8% مقارنة بعام 2017.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «الجوائز تثبت التزام «راكز» في تسهيل نمو أعمال عملائها القادمين من مختلف أنحاء العالم ولجعل بيئة راكز ملائمة لجميع الشركات بشتى أحجامها أو العلامات التجارية العالمية».