«بيورنسي» - دبي في المركز الخامس عالمياً في البلوكتشين

المصدر: دبي - البيان

صنّفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، منصة «بيورنسي Burency»، أولى منصات العملات الرقمية المؤمنة عالمياً، في المرتبة الخامسة كمنصة تعمل بتقنية البلوكتشين وتسعى إلى مواجهة التحديات التي تحول دون الاعتماد على تقنية البلوكتشين في الشرق الأوسط.

تُعدّ منصة «بيورنسي» أول منصة تداول عملاتٍ رقميةٍ منظمةٍ ومؤمنة بالكامل، وتوفر شركة «لويدز اوف لندن» من خلال بروتوكول (Nebbex) التغطية التأمينية للمنصة، ويساعد المشروع على مواجهة تحديات الأمن والسيولة عند تحويل العملات الرقمية إلى عملاتٍ تقليديةٍ في هذه المنطقة، كما أنشأت المنصة منشأة تعدينٍ تستفيد من الطاقة المائية.

وأكد محمد عبد السلام، المدير التنفيذي والمؤسس، أن مركز بلوكشين للبحوث والتنمية التابع للمنصة، وهو مركز تطوير يساعد الشركات القائمة والشركات الناشئة على تسخير قوة البلوكشين لحل التحديات الفورية وإثبات مستقبل أعمالهم.

وأضاف عبد السلام أن المنصة بدأت العمل حديثاً، وتصنيف المجلة الاقتصادية يعتمد على حداثة فكرة المشروع وجودة فريق العمل وشعبية الشركة بين المهتمين بالعملات الرقمية، فكما عودتنا الإمارات على احتضانها الشركات الابتكارية الإبداعية، نؤكد أننا سنعمل على كسب ثقة المستخدمين والمتابعين والمتداولين من خلال شركتنا ومنصة تداولنا.