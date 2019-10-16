50 جهة تعرض بدبي أحدث تقنيات وحلول التنظيف والصحة

المصدر: دبي - البيان

افتتح بطي الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، أمس النسخة الخامسة من «أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف 2019» الذي ستستمر فعالياته 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام تحت مظلة المعرض مجموعة من الفعاليات التي تشمل «معرض الخليج للغسيل- العناية بالمفروشات» الذي تُقدمه «تيكس كير للمؤتمرات»، و«مؤتمر إدارة المرافق»، و«مؤتمر تقنيات التنظيف»، و«مؤتمر إدارة المرافق»، و«معرض الشرق الأوسط للتنظيف»، و«معرض الخليج لغسيل السيارات- العناية بالسيارات».

ويشارك في الفعاليات 50 جهة عارضة من 15 دولة. وتشمل أجندة المعرض إقامة مؤتمر مصاحب يشارك به مجموعة من خبراء القطاع لمناقشة مواضيع متعلقة بأهمية تنبي نظم الأتمتة والرقمنة في قطاع الغسيل، بالإضافة إلى البحث في أفضل ممارسات التنظيف المرتبطة بالأقمشة والمفروشات في المنطقة.

وقام بطي الكندي بجولة رافقه خلالها مجموعة من كبار المسؤولين وممثل شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» الجهة المنظمة للحدث، حيث اطلع على أقسام المعرض المختلفة وأجنحة العارضين الرئيسيين مثل «دايفيرسي»، «انتركير»، «هايجينتك» و«نلفيكس».

وقال أبيشاك دلال مدير المعرض: نشهد اليوم ظهور تقنيات مبتكرة ترسم ملامح جديدة لحلول التنظيف، ولا شك في أن التأثير الإيجابي لهذه التقنيات يطال الشركات العاملة ضمن مجموعة من القطاعات، بدءاً من الضيافة وإدارة المرافق وصولاً إلى شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات المرافق. ويتركز هدفنا على تطوير قطاع التنظيف عبر توفير منصة مبتكرة تتيح تبادل المعارف والخبرات».