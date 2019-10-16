الإمارات تمضي قدماً في الالتزام بالأبنية ذات الانبعاثات الصفرية

المصدر: دبي - البيان

أكد سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، أن الإمارات تمضي قدماً نحو تحقيق التزامها بالأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، مدعومة بمنهجها الشامل تجاه الأبنية الخضراء والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في جلسة «التحالف العالمي للأبنية والإنشاءات» التي انعقدت خلال المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية.

وفي كلمته التي أعقبتها جلسة نقاشية تولى إدارتها، لفت سعيد العبار أن حكومة الإمارات هي من أولى الحكومات التي تعلن التزامها بمبادرة الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية. وتجمع هذه المبادرة العالمية عدداً من الشركاء بإدارة معهد الموارد العالمية، كما تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة على هامش قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019.

وأضاف: «يمثل الالتزام بالأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية تحدياً أمام الشركات والمدن والدول والمناطق للوصول بمعدل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن تشغيل المباني الحالية إلى الصفر بحلول عام 2030، وأن يشمل جميع الأبنية بحلول عام 2050.

ويمثل تحقيق هذا الهدف التزاماً وطنياً بالنسبة لنا في الإمارات، وهو ما تجسد أيضاً في توقيع الدولة على مبادرة الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية في نيويورك الشهر الماضي».

مساران

ولفت إلى مسارين للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية على مستوى الدولة أو المدينة، أولهما المسار التشريعي، الذي يدعو إلى وضع اللوائح التنظيمية وسياسات التخطيط على مستوى السلطات والجهات المعنية، ومسار أبنية البلديات، وذلك بالالتزام بعدم امتلاك وإشغال وتطوير أي أبنية أو أصول لا تلتزم بالانبعاثات الكربونية الصفرية عبر عملياتها التشغيلية بحلول عام 2030.