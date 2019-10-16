أبوظبي للجودة يؤكد أهمية الالتزام بمتطلبات برامج المطابقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أهمية الالتزام بمتطلبات برامج المطابقة، ودعا المصانع والمنشآت الحاصلة على شهادة المطابقة وعلامة أبوظبي للثقة إلى ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات.

ويقوم المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة، بمراقبة وفحص أسواق الإمارة بشكل مستمر لضمان مطابقة المنتجات (الخاضعة للرقابة) لمتطلبات السلامة، والتحقق من الاستخدام الصحيح لعلامة أبوظبي للثقة.

وقال أنس البرغوثي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في المجلس: يؤكد بضرورة التزام المصانع والمنشآت الحاصلة على شهادة المطابقة وعلامة أبوظبي للثقة بمتطلبات برامج المطابقة، الصادرة عن المجلس، وذلك انطلاقاً من جهوده الرامية إلى تحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً.