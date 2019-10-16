حلول صديقة للبيئة بمعرض الإضاءة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس فعاليات النسخة الرابعة عشرة من «معرض الشرق الأوسط للإضاءة» والنسخة الثالثة من معرض «برو لايت + ساوند الشرق الأوسط» بتنظيم «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط».

واطلع الطاير يرافقه هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، خلال جولة تعريفية على الأجنحة المختلفة للمعارض.

كما التقى بالمسؤولين وكبار المستثمرين وممثلي الجهات العارضة والمشاركة من مختلف أنحاء العالم. وتشهد منصات المعرضين مُشاركة حوالي 367 جهة عارضة، بالإضافة لمشاركة طيف واسع من الخبراء والمتخصصين في القطاع لمُشاركة رؤاهم وأفكارهم من خلال سلسلة من جلسات حوارية وورشات العمل.

وقال ديشان اسحق، مدير معرض لدى «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»: إن التركيز يصب في المعرض على المنتجات والحلول المستدامة والصديقة للبيئة، وهو توجه استراتيجي يوضح الملامح المستقبلية للقطاع. وأضاف: نولي اليوم أهمية كبيرة أكثر من أي وقتٍ مضى للبصمة البيئية، ونسعى إلى تحفيز الشركات ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة والمحافظة على موارد الطاقة والبيئة.

البحري والمزروعي

وتستعرض البحري والمزروعي التجارية، الشركة الإقليمية المتخصصة في مجال توفير الحلول الكهربائية وحلول الإضاءة والمياه، أربع علامات تجارية عالمية رائدة للإضاءة المبتكرة من الجيل المقبل. وقال عصام المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البحري والمزروعي: نحرص على عرض منتجات إنارة مبتكرة للتطبيقات الداخلية والخارجية.

ونفخر بطرح حلول وتقنيات ذكية للإضاءة، حيث تشهد هذه الفئة من المنتجات تغيرات متسارعة مدفوعة بالإبداع بطريقة لم نعهدها من قبل. وبفضل حلولنا من شركائنا العالميين، سنتمكن من توفير كافة المنتجات العامة والمعدلة حسب الطلب.

وتقدم الجهات العارضة في «برو لايت + ساوند الشرق الأوسط» محفظتها من الحلول والتقنيات المتخصصة في مجال الإضاءة والصوتيات الصديقة للبيئة. ومن بين 58 عارضاً من 10 دول، يُشارك في المعرض شركات متخصصة بحلول الإضاءة الخارجية، ومن ضمنها شركة «فريز» التي تقدم مجموعتها من الأضواء الكاشفة؛ وشركة «روب» التشيكية التي ستستعرض حلول الإضاءة القابلة للتحريك.