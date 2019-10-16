الإمارات تشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

المصدر: واشنطن- البيان

يترأس معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وفد الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويضم وفد الدولة المرافق يونس الخوري وكيل الوزارة وعدداً من المختصين من وزارة المالية ومن المصرف المركزي.

وأثنى الطاير على جهود صندوق النقد الدولي في دعم مختلف الدول العربية ومساندتها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مؤكداً أهمية تعزيز سبل الشراكة والتعاون بين وزارة المالية والصندوق في مختلف المجالات ذات الصلة.

وقال: تحرص وزارة المالية على المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، حيث تشكل منصة رائدة للتعريف وإبراز النموذج الإماراتي الرائد الذي تتمتع به الدولة، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المالي الحكومي والسياسات المالية والاقتصادية.

وتسعى وزارة المالية من خلال المشاركة في مثل هذه الاجتماعات إلى المساهمة في وضع القرارات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي، وإبراز جهود الدولة في دعم التنمية الاقتصادية العالمية ومساعيها لتقوية النظام المالي العالمي.

وعلى هامش المشاركة؛ سيعقد عبيد الطاير مجموعة من اللقاءات الثنائية الرامية إلى تعزيز علاقات الإمارات الدولية، كما سيشارك والوفد المرافق بعدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية، وآخر التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة توقعات الصندوق للدول العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، والخطوات المستقبلية التي يجب اتباعها لدعم نموها الاقتصادي.

وتشارك الإمارات ممثلة بوزارة المالية سنوياً في الاجتماعات في إطار ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد.