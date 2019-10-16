رأس الخيمة تستعرض فرص الاستثمار مع بريطانيا

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مع وفد رفيع المستوى من السفارة البريطانية بالدولة، سبل التعاون الاقتصادي المشترك، وفرص الاستثمار بين الجانبين.

وأشارت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، إلى أن العلاقات مع بريطانيا شهدت تطوراً كبيراً بين عامي 2016 ـ 2018، حيث ارتفع النمو في التجارة البينية بنسبة 64%، في حين تمارس 284 شركة بريطانية ما يزيد على 894 نشاطاً في رأس الخيمة، كما تحتل بريطانيا المركز التاسع في قيمة الواردات إلى إمارة رأس الخيمة والتي بلغت ما يفوق 160 مليون درهم عن العام الماضي.

وأكدت التزام الغرفة بتوفير التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، داعية الوفد إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية لرأس الخيمة.