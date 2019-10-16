الإمارات تحتضن ثلث شركات التقنية المالية في «مينا»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يتوقّع أن تستهل صناعة التقنية المالية في الإمارات عام 2020 بصفقات واعدة في ضوء استشراف المزيد من المستثمرين والشركات فرص الاستثمار المحتملة، وفقاً لتقرير نشره موقع «كراوديد فاند إنسايدر» الأمريكي الذي أشار إلى أن ثلث شركات التقنية المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» تتخذ من الإمارات مقراً لها.

ومن المتوقع حسب التقرير أن يصل عدد شركات التقنية المالية في المنطقة إلى 1845 شركة بحلول 2022، وهو ما يمثل زيادة 230% من 559 في 2015.

وأشار التقرير إلى أن دبي مركز المنطقة المالي، التي تحتل المركز الثامن في مؤشر المراكز المالية العالمية، لتشكل ثقلاً عالمياً يؤهلها لقيادة هذا النمو، كونها توفر منصة لرجال الأعمال للوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص التجارية.

وخلص التقرير إلى القول إن النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بشكل مطرد، حيث تم استثمار 517 مليون دولار في 354 مشروعاً مختلفاً حتى هذه الفترة من العام، ما يمثل زيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما كانت هناك زيادة بنسبة 3% في عدد الصفقات الجديدة مقارنة بعام 2018، وفقاً لتقرير مينا فنتشر إنفستمنت للربع الثالث من 2019، منوهاً إلى أن الإمارات لا تزال المستثمر المهيمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستأثرة بـ 62% من جميع صفقات التمويل في المنطقة.