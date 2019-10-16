أرابتك تفاوض لتعيين مستشار مالي لاندماج محتمل مع «تروجان»

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شركة «أرابتك القابضة»، أنها تجري مفاوضات لتعيين بنك «يو. بي. إس» مستشاراً مالياً، لعملية توحيد الأعمال المحتملة مع شركة «تروجان القابضة»، ومقرها أبوظبي.

وقالت الشركة في بيان لها لسوق دبي المالي أمس، إن تعيين البنك السويسري جاء لمساعدتها في عملية المراجعة والتقييم المبدئية لتوحيد الأعمال مع «تروجان» العاملة في قطاع الإنشاءات.

وكانت «أرابتك» أعلنت الشهر الماضي، أنها و«تروجان» بدأتا النظر في إمكانية توحيد أعمالهما في قطاع الإنشاءات، وفي حال توصلتا لاتفاق بعد مباشرة إجراءات الدراسات الفنية والقانونية والمالية المتقابلة، ستقومان بتوقيع اتفاق مشترك يحدد بموجبه البنود والإجراءات الخاصة لعملية توحيد الأعمال.

وفي نهاية جلسة أمس ارتفع سهم «أرابتك» بنسبة 2% إلى 1.99 درهم، وهو أعلى سعر من 7 مايو الماضي، ليرفع مكاسبه بنسبة 16% منذ إعلانه عن الاندماج المحتمل في 10 سبتمبر الماضي.