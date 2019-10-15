مطارا "دبي" و "آل مكتوم" الدوليان يعززان الحياد الكربوني

المصدر: وام

حقق مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي قفزة مهمة في رحلتهما نحو الحياد الكربوني من خلال تحقيق المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الذي وضعه مجلس المطارات الدولي.

ويوفر المستوى الثالث من البرنامج إطار عمل دوليا خاصا بالمطار من أجل الإدارة الفعّالة للكربون والتحسين المستمر من خلال الشراكات بين المطار وشركائه في الخدمة.

وجاء حصول مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين على هذا الاعتماد عقب الإتمام الناجح للمراحل السابقة التي اشتملت على رسم خرائط للبصمة الكربونية بالمطارين وتنفيذ مشاريع لتقليل انبعاثات الكربون.

وصرح جمال زعل نائب الرئيس للسلامة والاستدامة في مطارات دبي واصفا الاعتماد بأنه تطور مهم تحققه مطارات دبي في إطار رؤيتها لتكون مطارا مستداما.. مضيفا أنه من منطلق التزامنا بتحقيق بيئة مستدامة قدمت مطارات دبي العديد من المبادرات البيئية لإيجاد مستقبل أكثر نظافة واستدامة ..لافتا إلى إن الوصول للمستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات هو نتيجة لتضافر الجهود في هذا الصدد وانعكاس للالتزام بالمبادرات والمتطلبات المحلية والدولية.

وأشار زعل إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المبادرات البيئية في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي بما في ذلك مشروع استبدال مركبات هجينة وكهربائية بأسطول مركبات الخدمة الأرضية مع تغيير تجهيزات الإضاءة وتركيب 150 ألف مصباح LED للحد من استهلاك الطاقة وفي بداية هذا العام انتهت مطارات دبي من تركيب خمسة عشر ألف لوحة شمسية في مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي.. وفي الآونة الأخيرة اتخذت مطارات دبي موقفا حازما من البلاستيك أحادي الاستخدام عن طريق إعلان حظر استخدامه في كلا المطارين اعتبارا من عام 2020.

ومن جانبها ذكرت باتي تشاو المدير الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ أن مطارات دبي تنضم إلى مجموعة مشغلي المطارات الأكثر تطورا والتي تعمل على زيادة الحد من انبعاثات الكربون ..وتقدمت بالتهنئة لمطارات دبي لاستكمالها ثلاث خطوات من أصل أربعة نحو الحياد الكربوني.