10.5 مليار درهم قيمة المنح التي قدمتها الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: وام

ارتفعت قيمة المنح التي قدمتها دولة الإمارات داخل وخارج الدولة إلى 10.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة نسبتها 56.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

وكانت قيمة المنح المسجلة طيلة العام 2018 وصلت إلى 13.3 مليار درهم بنمو نسبته 14.7% مقارنة مع العام 2017 وذلك وفق الاحصائيات الصادرة عن وزارة المالية.

وتشمل المنح التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، باستثناء التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

ولازالت دولة الإمارات تتصدر المركز الأول في قائمة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم خلال عام وذلك طبقا لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشكلت قيمة المنح التي قدمتها الإمارات نحو 5.2% من إجمالي الإنفاق الحكومي " يشمل النفقات الاتحادية والمحلية لكل إمارة" والذي بلغ خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 200.5 مليار درهم.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الامارات المركزي استنادا إلى احصاءات وزارة المالية أن قيمة المنح خلال الربع الأول من العام 2019 بلغت 8.62 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 4.08 مليار في الربع ذاته من العام 2018.

أما خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد وصلت قيمة المنح إلى 1.87 مليار درهم بالمقارنة مع 2.6 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.