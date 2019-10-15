«مارش لوساطة التأمين» تدرّب 40 خريجاً من 19 دولة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة مارش، المتخصصة عالمياً في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر، عن التحاق 40 من قادة المستقبل من 19 دولة، من بينهم 16 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ببرنامجها لتدريب الخريجين لعام 2019 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وارتفع عدد الملتحقين السنوي ببرنامج تدريب الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثمانية، التي تعمل فيها مكاتب مارش، إلى ثمانية أضعاف، من خمسة خريجين في عام 2016 إلى 40 في عام 2019. وينحدر الخريجون هذا العام من مجموعة متنوعة من الخلفيات الثقافية والمؤسسات التعليمية، من بينها جامعات محلية مثل جامعة زايد، وكلية دبي للطالبات.

ويشكل الخريجون الذين سيلتحقون بثمانية مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جزءاً من الرؤية طويلة الأجل التي تعتمدها الشركة، بهدف جذب وتطوير الجيل القادم من قادة مارش في المنطقة.

وقال كريستوس أدامانتياديس، الرئيس التنفيذي لشركة مارش في الشرق الأوسط وإفريقيا: «مع التطورات المستمرة التي يشهدها عالمنا وتزايد المخاطر فيه، يعزز برنامجنا لتدريب الخريجين فهمنا للجوانب الثقافية والاقتصادية والبشرية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

من جانبها، قالت آمنة الشامسي، مسؤولة التوطين في إدارة الموارد البشرية لدى مارش: «نحن في مارش نؤمن بإحداث فارق في أهمّ اللحظات في حياة الناس، ونحرص على تقديم الدعم للمجتمعات التي نعمل فيها. ويعدّ التطوير والاستثمار في المواهب الإماراتية المحلية دليلاً على التزامنا تجاه الدولة وشعبها.