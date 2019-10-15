صندوق محمد بن راشد للابتكار يدعم المبدعين الناشئين

المصدر: دبي - البيان

اختتم صندوق محمد بن راشد للابتكار (MBRIF) مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس لنجوم المستقبل»، وهو إحدى الفعاليات الرئيسية في أسبوع جيتكس للتقنية التاسع والثلاثين الذي انعقد بدبي أخيراً، والتي نظم خلالها أنشطة وفعاليات شارك فيها أكثر من 700 زائر، وتلقى أكثر من 200 طلب للانضمام إلى مسرع الابتكار، وعقد الصندوق ست حلقات نقاش، وتم مناقشة أكثر من عشرين عرضاً.

وشارك صندوق محمد بن راشد للابتكار أيضاً في جناح وزارة المالية كطرف في معرض الحكومة.

تواصل

وجاءت مشاركة صندوق محمد بن راشد للابتكار في المعرض بهدف التواصل المباشر مع المبتكرين من المشاركين لاطلاعهم على برامج الصندوق التي من شأنها دعم نمو أعمالهم، وبالتحديد برنامجي الصندوق الرئيسين: خطة الضمانات التي توفر للمبتكرين إمكانية الحصول على دعم مالي من خلال ضمانات ائتمان مدعومة من الحكومة الاتحادية، وبرنامج مسرّع الابتكار، وهو منصة لدعم المبتكرين وإطلاق إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي يقدمها نخبة بارزة من الخبراء العالميين.

كما تضمنت مشاركة صندوق محمد بن راشد للابتكار في أسبوع جيتكس للتقنية الإعلان في يومه الأول عن فتح باب تلقي طلبات الانضمام إلى دفعة الشتاء أمام المبتكرين ولمدة سبعة أيام من تاريخه.

وقال ألكسندر كولينز، المدير الإداري لصندوق محمد بن راشد للابتكار: «يأتي تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد شريك موثوق به يدعم المبتكرين، ويمكنهم من تطوير وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة تعود بالنفع على مجتمعاتهم. وأتاحت لنا مشاركتنا في معرض جيتكس لنجوم المستقبل فرصة مثالية للتواصل المباشر مع المبتكرين الناشئين ورواد الأعمال».

تمويل

ومن جانبه، قال فادي عميرة، مدير إدارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية: «يأتي تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار ضمن رؤية حكومة دولة الإمارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير التمويل بطرق مبتكرة بما يمكّنها من الاستمرارية والنجاح، والمساهمة بدفع مسيرة التنمية في الدولة إلى آفاق جديدة».

وقدّم كل من فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة المالية، وفادي عميرة، مدير إدارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية، وأليكس كولينز، المدير الإداري لبرنامج مسرع الابتكار في صندوق محمد بن راشد للابتكار العديد من ورش العمل التي تم خلالها تسليط الضوء على دور صندوق محمد بن راشد للابتكار في توفير بيئة ملائمة تحفّز الأعضاء على إطلاق طاقاتهم الابتكارية.