«دبي الجنوب» يعيد تأهيل إنارة الشوارع بتقنية «ليد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «الجنوب للطاقة»، ذراع حلول الطاقة لـ «دبي الجنوب»، عقداً لإعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في «دبي الجنوب»، من خلال استبدال 4550 مصباح إنارة تقليدياً بمصابيح حديثة وقائمة على تقنية «ليد» (LED).

وبموجب العقد، ستعمل «الجنوب للطاقة» كمزود لخدمات الطاقة (ESCO) لتلبية كل احتياجات المشروع ولفترة زمنية تمتد لعشر سنوات.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيض استهلاك الطاقة في مصابيح الإنارة بنسبة تصل إلى 67% من معدل الاستهلاك السابق لها، حيث ستبلغ وفورات الطاقة المتوقعة حوالي 4.5 ملايين كيلو واط ساعة سنوياً، مع إجمالي توفير في تكاليف الطاقة والصيانة بنحو 2.25 مليون درهم سنوياً.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»: «يندرج تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في إطار التزامنا المستمر بتوفير خدمات طاقة موثوقة وعصرية في «دبي الجنوب»، بما يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم مسار الاستدامة».

من جهته، قال إسماعيل المرزوقي، المدير التنفيذي لـ «الجنوب للطاقة»: «يعكس المشروع قدراتنا المتنامية وإمكاناتنا العالية على توفير حلول الطاقة المستدامة استناداً إلى أحدث الابتكارات المتقدمة.

وسنعمل، في إطار المشروع الجديد، كشركة مزودة لخدمات الطاقة تتولى مهمة الإشراف على عمليات التمويل والتطوير والتنفيذ والتشغيل والصيانة، واضعين نصب أعيننا تحقيق الوفورات المطلوبة طيلة مدة المشروع، مع تقاسم وفورات التكاليف مع «دبي الجنوب» لمدة 10 سنوات».