دو تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لجهودها في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

حصلت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، على جائزة مرموقة خلال حفل الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2019.

واستلم الجائزة نيابةً عن دو، عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال الحفل الذي أقيمت فعالياته في فندق الريتز- كارلتون، مركز دبي المالي العالمي.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تعد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ركيزة أساسية في منظومة عملنا المؤسسي، ولهذا فإننا نسعى جاهدين لتجسيد الأهداف التي تتوافق مع رؤى وتطلعات حكومة الإمارات وانطلاقاً من موقعنا كشركة رائدة في أحد القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، نحن ملتزمون بتسخير خبراتنا للالتزام بأرقى المعايير العالمية».