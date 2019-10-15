120 اكتوارياً يبحثون سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في ملتقى التأمين

المصدر: دبي- البيان

تنطلق غداً فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر تحت شعار (التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار وعلاقة التأمين بها) الذي ينظمه اتحاد التأمين الخليجي تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ويعقد في فندق ستيلا دي ماري- مارينا دبي بمشاركة 120 من خبراء التأمين والتأمينات الاجتماعية الاكتواريين في الإمارات والدول العربية، ويسلط الملتقى في دورته الجديدة الضوء على عدد من الموضوعات المهمة يتصدرها موضوع توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين يليه موضوع استدامة صناديق التقاعد الخليجية ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعجز الاكتواري وطرق معالجته.