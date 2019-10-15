95 % التوطين في مركز «الاتحاد للطيران» لخدمات حلول الأعمال

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إن الاماراتيين يشكلون نسبة تتخطى 95% من إجمالي موظفي مركز خدمات حلول الأعمال العالمية التابع للمجموعة وذلك بعد مرور خمس سنوات على افتتاحه في مدينة العين.

وأضاف دوغلاس، على هامش منتدى أمس بأبوظبي لاستعراض مساهمات المركز وإنجازات المجموعة، إن ارتفاع نسب التوطين في المركز يعكس نجاح المنهجية التي تعتمدها المجموعة في توفير فرص عمل تخصصية عالمية في قطاع الطيران في مدينة العين، ثاني أكبر مدينة في إمارة أبوظبي.

وتابع: «نحتفل اليوم بمرور خمس سنوات على تقديم الدعم الأساسي لأعمالنا، والتزامنا تعزيز توطين الوظائف والمساهمة في بناء اقتصادٍ وطني قائم على المعرفة والاستدامة».

من جانبه، قال عبدالمحسن الصايغ، المدير العام لمركز حلول خدمات الأعمال العالمية، إن المركز يعد شركةً متخصصةً بتعهيد عمليات الأعمال، ويهدف إلى توليد قيمة اقتصادية مجزية على المدى البعيد لمدينة العين وإمارة أبوظبي بشكلٍ عام، مشيراً إلى أن المركز يقدم خدمات تدقيق وحساب العائدات لمجموعة الاتحاد للطيران لدعم أعمال مختلف الأقسام. وأضاف الصايغ، في تصريحات للصحفيين أمس، إن 90% من المواطنين العاملين بالمركز من النساء الإماراتيات، مبيناً أن المركز يضم حوالي 300 موظف 95% منهم إماراتيون.

أهداف مهنية

وقال جابر الأحبابي، وكيل مركز اتصالات بالمركز، إنه انضم لشركة الاتحاد للطيران منذ عام 2016 كوكيل مركز الاتصالات في مركز اتصال العملاء في الشركة، ويعمل Add new title في مركز حلول خدمات الأعمال العالمية. وأوضح أنه يمتلك القدرة على مواجهة التحديات في العمل ويركز جهوده في تحقيق أهدافه المهنية، كما يحرص على تعزيز وصقل مهاراته التي تؤهله لتطوير متطلبات العمل.