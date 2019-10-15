«أراضي دبي» تحقق الربط الإلكتروني مع ملاك الوحدات في مشاريع «إعمار»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إتمام الربط الإلكتروني مع نظام «سكني» التابع لشركة إعمار لإدارة المجمعات المختصة بإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة «إعمار العقارية» لإتاحة المجال للمتعاملين دفع رسوم الخدمات وذلك من خلال عدد من القنوات وتحديداً تطبيق «دبي ريست» أو «نظام ملاك» أو عبر قنوات الدفع الخاصة بشركة «إعمار العقارية».

وبهذه الخطوة تكون «إعمار» أول مطور عقاري رئيسي يحقق التكامل مع نظام «ملاك» الذي تم تطويره داخلياً في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي هذا الإطار قام المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بتكريم أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة «إعمار العقارية» لاستحقاق شركة «إعمار» وسام التميز العقاري في هذا المجال تقديراً لدورها المؤثر في إثراء سوق دبي العقاري بمحفظة واسعة من المشاريع المتميزة التي أسهمت في ريادة دبي على المستوى العالمي.

رؤية هادفة

وقال ابن غليطة: «تهدف المبادرات التي نطلقها في الدائرة لدعم رؤيتنا الهادفة إلى جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة وترجمة رسالتنا لتأسيس بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة تجعل دبي أسعد مدينة في العالم». وأضاف أنه من هذا المنطلق تشهد الدائرة تحولاً جذرياً في عملياتها لتقديم خدمات ذكية والاستفادة على النحو الأمثل من مواردها المالية والبشرية.

من جانبه قال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «نبدي في إعمار حرصاً دائماً على دعم مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومشاريعها إلى جانب التنسيق الدائم معها لضمان أفضل مستويات الأداء لمختلف عملياتها التشغيلية التي تضمن راحة وسعادة كافة الأطراف في السوق والتنظيم الفاعل للتصرفات والمعاملات بما يعود بالنفع على السوق بأكمله».