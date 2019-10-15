مرافئ أبوظبي تحتفل بمناولة 10 ملايين حاوية نمطية في ميناء خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مرافئ أبوظبي عن تسجيلها رقماً قياسياً جديداً من خلال مناولتها أكثر من 10 ملايين حاوية نمطية، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً لمحطة حاويات ميناء خليفة.

فقد تم تسجيل هذا الرقم القياسي من خلال خدمة (إم في، إم اس سي، الكساندرا)، وهي سفينة تابعة لشريك مرافئ أبوظبي من ذوي العقود الطويلة إم اس سي، على خدمة (دراجون/‏‏ ايه إي 20).

وبعد نجاح مرافئ أبوظبي بتحقيق هذا الرقم القياسي في النصف الثاني من عام 2019، فإن ميناء خليفة سجل زيادة بنسبة 51% في المناولة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2018.

فمنذ افتتاح محطة حاويات ميناء خليفة في عام 2012، هناك نمو ملحوظ ومستمر في صادرات وواردات الميناء، فإنه يدل أيضاً على النجاح الكبير الذي حققته استثمارات حكومة أبوظبي في البنية التحتية لميناء خليفة ومرافقه، لإنشاء أول محطة حاويات شبه آلية والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في الشرق الأوسط.

وقال عبدالله الهاملي - الرئيس التنفيذي بالإنابة لمرافئ أبوظبي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، يمثل الرقم القياسي الجديد إنجازاً كبيراً لميناء خليفة لتعزيز التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية للإمارة، ووضح أن مرافئ أبوظبي تسير على الطريق الصحيح لتصبح واحداً من أبرز مشغلي محطات الحاويات في العالم.

فإن مناولة أكثر من 10 ملايين حاوية نمطية هي إنجاز من خطّة طويلة الأمد لتعزيز مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، والاستثمارات في تحسين وتوسيع قدراتنا ومواردنا هي لتوفير أفضل الخدمات.

وحصلت مرافئ أبوظبي على الاعتراف الإقليمي والدولي منذ افتتاحها في عام 2006 لالتزامها الثابت في السلامة، والابتكار، والتميز، والنمو السريع، والنجاح الذي أشيد به عالمياً.