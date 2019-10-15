«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بريطانيا

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث المهندس محمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية والمستقبلية مع بريطانيا. جاء ذلك خلال الاجتماع مع أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني للدولة، في مقر وزارة الاقتصاد في دبي.

وتناول الاجتماع مخرجات اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، التي عقدت في أبريل الماضي.

وأكد المهندس محمد الشحي، أن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري الحالية والمستقبلية بين الإمارات وبريطانيا عديدة ومتنوعة، لا سيما في ما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والصحة وعلوم الحياة، والتعليم والخدمات المالية والمهنية، وكذلك المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والفضاء والأمن الإلكتروني والملكية الفكرية، الأمر الذي يفتح فرصاً كبيرة أمام المستثمرين من كلا البلدين.

وشدد على حرص الإمارات على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بريطانيا، بما ينسجم مع تطلعات البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعتبر أحد الشركاء التجاريين الأكثر استدامة وموثوقية للدولة، التي تعد بدورها أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة.

وهناك آفاق واسعة أمام الشركات والمؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين، لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشاريع اقتصادية وتجارية مشتركة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية.

وأشار أندرو جاكسون إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهو ما تعكسه معدلات التبادل التجاري وحجم الاستثمارات البينية، مؤكدا حرص المملكة المتحدة على تعزيز هذه العلاقات وبناء شراكة اقتصادية وتجارية قوية تدعم قدرات الجانبين لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية. وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 9 مليارات جنيه إسترليني في 2018.

ويوجد أكثر من 120 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في الإمارات، فضلاً عن وجود عدد من أكبر وأهم الشركات البريطانية في أسواق الدولة، والتي يقدر عددها بحدود 6 آلاف شركة، ما يجعل المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بالإمارات. من ناحية اخرى، بلغ عدد السياح البريطانيين إلى الدولة في 2018 حوالي 1.5 مليون سائح.