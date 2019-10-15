«وومن آت أمازون» تنظّم حواراً حول النساء القياديات

المصدر: دبي ـ البيان

استضافت «وومن آت أمازون»، وهي جمعية تابعة لشركة «أمازون» جلسة قيادية مع شخصيات قيادية من محاكم مركز دبي المالي العالمي. وحملت الجلسة عنوان «نساء قياديات: كسر الأعراف السائدة».

وقالت آمنة العويس، الرئيسة التنفيذية وأمينة سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: تؤكد المناصب المرموقة التي تشغلها المرأة الإماراتية حضورها القوي في كافة المحافل، ما يواكب مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي تتبناها الدولة، وإيمان أمتنا القوي بقدرات المرأة على القيادة واتخاذ القرار.

ونحن محظوظون للغاية بتبني قيادتنا في الإمارات لاستراتيجية سديدة ومبنية على رؤية وأسس مدروسة فيما يتعلق بجهود تمكين المرأة.