منتدى البيع بالتجزئة في دبي يبحث التوجهات الجديدة للأسواق

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

شهدت دبي أمس انطلاق الدورة الثامنة لمنتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة، والذي تنظمه «ريتيل مي» ويستمر يومين يبحث خلالهما التوجهات الجديدة للأسواق والتي تعنى بالجمهور والمنتجات والأساليب، ويستضيف عدداً من أهم ملاك شركات تجارة التجزئة والمديرين التنفيذيين الرئيسيين في المنطقة.

ويعقد على هامش المنتدى، ملتقى الرؤساء التنفيذيين بين رواد الأعمال، من أجل مناقشة تجاربهم ونقاط الفشل والنجاحات، وقامت شركات «ايه تي كيرني» و«انتر ستور شويتزر» و«ريد سيركونسلتنج» بتقديم تقارير حول الصناعة بطرح الاتجاهات المختلفة وتقارير الصناعة والتحديثات والرؤى المختلفة أمام منتدى الشرق الأوسط لقطاع البيع بالتجزئة.

وقدم مجموعة من الخبراء عروضا حول «انطباعات المستهلك بسرعة التفكير» و«العنصر البشري في تجارة التجزئة».

وشارك في المنتدى خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، وهذال العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، ومحمد جلال، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأصول، ومروان السركال، رئيس مجلس إدارة شركة شروق، وشانت أوكايان، مدير مجموعة فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ساجيث أنصار، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ايديا سبيس»: « فخورون بالتعاون مع «ريتيل مي» والمشاركة في جهودها لتحفيز قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط».