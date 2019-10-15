شراكة بين الغرفة و«الإمارات دبي الوطني» لتوفير حلول تمويل

المصدر: دبي - البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي بمقرها أخيراً مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني في مقرها لتوفير أدوات وحلول تمويل التجارة لمشروع طريق الحرير الرقمي الذي أطلق ضمن مبادرة «دبي X10»، حيث يعتبر المشروع نقلة نوعية على صعيد تسهيل التجارة العالمية، وتعزيز موقع دبي ضمن المنظومة التجارية العالمية. ووقع المذكرة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

ويشمل مشروع طريق الحرير الرقمي الذي تطوره غرفة دبي بالتعاون مع موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات وجمارك دبي، والذي يتوقع أن يدخل حيز التطبيق بداية 2020، تطوير منصة إلكترونية وطنية متكاملة من خلال استخدام البلوك تشين.

وتنص الاتفاقية الموقعة ضمن المشروع الذي يدخل حالياً مراحله الأخيرة قبل إطلاق المنصة بداية 2020، على التعاون مع الإمارات دبي الوطني في توفير حلول تمويل التجارة ضمن المنصة بما يساهم في تحقيق أهدافها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للتجارة الدولية.

وأشار حمد بوعميم إلى أن التعاون الآن مع الإمارات دبي الوطني يؤكد أهمية الشراكات مع مختلف الجهات لتوحيد الجهود لتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز مساهمة قطاع التجارة في تنويع الاقتصاد والارتقاء بأدائه، معتبراً أن المنصة ستشكل عند إطلاقها نقلة نوعية في العمل التجاري المحلي والدولي.

وقال هشام القاسم: يأتي تعاوننا في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم تجربة تمويل تجاري سلسة بين الأطراف المعنية، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري رائد وعالي الكفاءة على مستوى العالم.