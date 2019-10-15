3 معارض متخصصة تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي- البيان

تنطلق اليوم بدبي فعاليات معرض «الشرق الأوسط للإضاءة»، المعرض والمؤتمر الإقليمي المتخصص في مجالات تصميم وتقنيات الإضاءة، ومعرض «برو لايت + ساوند الشرق الأوسط»، الفعالية الأبرز للتقنيات المتخصصة في مجال الإضاءة والصوتيات، بمشاركة علامات تجارية إقليمية وعالمية كبرى.

وتمتد الفعاليات، التي تنظمها فرانكفورت الشرق الأوسط لغاية 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، وأشارت توقعات مؤسسة «6 دبليو ريسيرتش»، تسجيل قطاعات الإضاءة الذكية وأتمتة المنازل والمباني في الشرق الأوسط لنمو كبير لتبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار و3.3 مليارات دولار، على الترتيب، في عام 2025.

وحرصت النسخة 14 من معرض الشرق الأوسط للإضاءة على توسيع فئات الجهات العارضة لديها لتلبية الطلب على هذه القطاعات المزدهرة. ويغطي المعرض 6 فئات واستقطب 311 جهة عارضة من 32 دولة. وبالتزامن مع المعرض، ينعقد «منتدى تكنولوجيا الفعاليات والترفيه».

برولايت آند ساوند

من ناحية ثانية، يستضيف معرض برولايت آند ساوند الشرق الأوسط، الذي يضم أحدث التقنيات المتخصصة في مجال الإضاءة والصوتيات، هذا العام 58 جهة عارضة من 10 دول.

وفي ظل تركيزه الكبير على التقنيات العالية، يهدف المعرض، الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام، إلى الاستفادة من سوق وسائط الإعلام والترفيه الإقليمي، والذي من المتوقع، بحسب مؤسسة "6 دبليو ريسيرتش"، أن يحقق نمواً سنوياً مركباً بواقع 12%، متفوقاً على السوق الأمريكية التي وصلت قيمتها إلى 32 مليار دولار في عام 2019.

تقنيات التنظيف

كما تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف» الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. ويشارك في الأسبوع 50 شركة عارضة من 15 دولة. وتشمل قائمة الفعاليات المصاحبة للمعرض معرض الخليج لغسيل السيارات.

وتتضمن الفعاليات مؤتمر «الخليج الدولي للغسيل» الذي يقام الخميس. وتتناول أجندة المؤتمر أهمية تبني حلول التكنولوجيا والاتصال والدور الجوهري لمزودي الخدمات ومطوري البرامج في إيجاد منصات مبتكرة قائمة على البيانات تدعم جهود الشركات في تتبع خيارات العملاء والملائمة متطلباتهم، وذلك عبر طرح برامج معززة بتقنيات البرمجيات مثل خدمة وتطبيقات الأسواق الإلكترونية في إعادة تنشيط قطاع الغسيل والتنظيف الجاف.