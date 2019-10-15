«مبادلة» تبيع حصتها في «هايبر أوبتيك» وتشتري حصة في خط غاز

المصدر: دبي - سيد صالح

باعت شركة مبادلة للاستثمار، حصة الأقلية التي تمتلكها في شركة «هايبر أوبتيك» البريطانية للاتصالات، المتخصصة في إنتاج شبكات الألياف فائقة السرعة الخاصة بالمدن، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن شركة «كيه كيه آر أند كو» الأمريكية للاستثمار وإدارة الأصول، أتمت أمس الاستحواذ على حصة أغلبية في «هايبر أوبتيك»، من شركة «نيولايت بارتنرز إل بي» الأمريكية للاستثمار و«مبادلة»، إلا أنه لم يجرِ الإفصاح عن أي تفاصيل مالية تتعلق بصفقة الاستحواذ.

وقال منير بركات، المدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، إن استراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى «مبادلة»، تركز على الاستثمار في الشركات عالية النمو، التي تتمتع بإدارة متميزة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «إل كونفيدينثيال» الإسبانية، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن «ثيبسا» الإسبانية للطاقة، التي تمتلك «مبادلة» حصة أغلبية فيها، وافقت على بيع حصتها التي تبلغ 42 % في خط «ميدجاث» لأنابيب الغاز الطبيعي، الممتد من الجزائر إلى إسبانيا.

وذكرت الصحيفة أن «ثيبسا» ستبيع حصتها في «ميدجاث» إلى كلٍ من شركة جاث ناتورال فنوسا «ناتورجي» الإسبانية للمرافق الخاصة بالغاز الطبيعي «سوناطراك» الجزائرية للموارد النفطية، و«مبادلة». وأضافت أن بعد إتمام الصفقة، ستمتلك «ناتورجي» حصة 40 % في خط الأنابيب، بينما ستمتلك «سوناطراك» حصة 46 %، فيما ستكون الحصة المتبقية من نصيب «مبادلة».