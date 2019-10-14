الإمارات وروسيا تعززان التعاون في مجال خدمات النقل الجوي

المصدر: وام

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي وذلك خلال جولة مباحثات بين البلدين الصديقين عقدت في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في أبوظبي وذلك في ظل حرص الإمارات على توسيع الروابط السياحية والتجارية عبر تعزيز خدمات النقل الجوي مع كافة دول العالم.

وناقش الجانبان خلال المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة الحركة الجوية إلى المدن المختلفة في كلا البلدين وقد أسفرت المباحثات عن توقيع مذكرة تفاهم عكست ما تم مناقشته حيث عبر الطرفان عن رغبتهما بعقد جولة مباحثات جديدة في النصف الأول من عام 2020 في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

ترأس المباحثات عمر غالب بن غالب نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني كما شارك وفد من دوائر الطيران المدني المحلية وممثلون عن الناقلات الوطنية لدولة الإمارات بينما ترأست الوفد الروسي ستيلفانا بيتروفا مدير إدارة سياسة الدولة في الطيران المدني الأمر الذي يعكس حرص البلدين الصديقين على تحقيق التكامل ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين الإماراتي والروسي.