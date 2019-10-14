"دبي للسلع المتعددة"يفوز بجائزة "أفضل منطقة حرة في العالم"

المصدر: وام

حصد مركز دبي للسلع المتعددة - السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2019" من مجلة "إف دي آي" التي تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز للعام الخامس على التوالي.

كما حصد المركز مجموعة أخرى من الجوائز منها جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام" و"أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام" و"أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام".

وإجمالا نال المركز 7 جوائز مرموقة من المجلة الرائدة عالميا وكان من بينها جائزة "القيادة الفكرية" تكريما لدوره المتميز في دعم قطاع التجارة العالمية من خلال تقريره بعنوان "مستقبل التجارة" و"سلسلة المعرفة من مركز دبي للسلع المتعددة" وهي برنامج ندوات ومحاضرات وورش عمل مخصصة حصرا لأعضاء المركز إلى جانب استراتيجية المركز العالمية للتواصل والتفاعل مع الأطراف المعنية لترويج المناطق الحرة كمفهوم اقتصادي رائد.

كما منحت لجنة تحكيم جوائز مجلة "إف دي آي" مركز دبي للسلع المتعددة جائزة "شعار التسويق" تقديرا لشعاره المتميز "وجد من أجل التجارة" وجائزة "التوسعات" تقديرا لقيام عدد من الشركات المسجلة فيه بتوسيع عملياتها داخل المنطقة الحرة خلال العام 2018.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: " لقد عملنا في مركز دبي للسلع المتعددة دون كلل خلال السنوات الماضية لبناء سوق يزيل الحواجز ويحرر التجارة ويسهل على الشركات مزاولة الأعمال ووضعنا مصلحة العملاء في طليعة أولوياتنا واليوم نفتخر بمساعدتنا لأكثر من 16 ألف شركة على تطوير وتنمية أعمالها ويشكل اختيارنا بشكل رسمي كأفضل منطقة حرة في العالم إنجازا رائعا يؤكد نجاح استراتيجيتنا وسنحرص مستقبلا على مواصلة تطوير وتعزيز المنظومة التجارية المتكاملة التي أسسناها ونواصل توفيرها لجميع الشركات الطموحة المسجلة لدينا".

وتأتي هذه الجوائز للإشادة بالدور المحوري الذي يلعبه المركز في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات ومساهمته في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ومنتجات وخدمات عالمية المستوى ساهمت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي خلال السنوات العشر الماضية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز محوري رائد عالميا لتجارة السلع وشكلت التجارة عبر المناطق الحرة بدبي المساهمة الأكبر في نمو إجمالي حجم التجارة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2019، حيث ساهمت بنحو 286.8 مليار درهم / ما يعادل 78.1 مليار دولار أمريكي/.

بدورها قالت كورتني فينجار رئيس تحرير مجلة "إف دي آي" الصادرة عن صحيفة فاينانشال تايمز: " تعكس الإنجازات المتواصلة لمركز دبي للسلع المتعددة ونجاحه المبهر في تصنيفنا السنوي المنهج الديناميكي والمبتكر والرؤية الطموحة التي يتبناها المركز والتي مكنته من مواصلة مسيرة النجاح القوية في ظل المنافسة الشديدة والمتنامية وفي هذه المناسبة نود أن نشيد بجهود المركز ونهنئ إدارته على هذا الإنجاز".

ونال المركز هذه الجائزة المرموقة بعد منافسة قوية مع 85 منطقة حرة من مختلف أنحاء العالم رشحت عام 2019 حيث جرى تصنيف وتقييم المتنافسين بناء على مجموعة صارمة من معايير الأداء التي تشمل تقييم الخدمات والمنتجات والمرافق إلى جانب المبادرات والبرامج المقدمة للمستثمرين.

يشار إلى أن المركز استقبل خلال العام 2018 أكثر من 1800 شركة جديدة وحوالي 1000 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2019 محققا معدل نمو سنوي متوسط ما يقرب من 30% خلال الأعوام العشرة الماضية.