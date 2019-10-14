«ميد»: ارتفاع قيمة مشروعات النفط والغاز في الإمارات العامين المقبلين

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت مجلة «ميد» أن تشهد الإمارات ارتفاعاً هائلاً على مدى العامين المقبلين في قيمة عقود إنتاج النفط، والغاز والمواد البتروكيماوية التي ستمنحها.

ونشرت المجلة، أمس، تقريراً عن الآفاق المستقبلية المتوقعة لمشروعات النفط والغاز في الدولة. وأفاد التقرير بأن ثمة مشروعات نفطية في الإمارات ما زالت في مرحلة التأهيل المسبق لمقدمي العطاءات قبل طرح عقود تنفيذها، وتقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 65,4 مليار درهم (17,8 مليار دولار)، ومن المنتظر أن يجري طرح عقودها في 2020.

وأضاف التقرير أنه توجد أيضاً مشروعات نفطية ما زالت في مرحلة الأعمال الهندسية والتصميم، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 75 مليار درهم (20,3 مليار دولار)، ومن المنتظر طرح عقود تنفيذها في 2021.