«تشيسترتنس»: استقرار سوق العقارات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد سوق العقارات في أبوظبي هبوطاً طفيفاً للغاية على مستوى أسعار الشقق السكنية والفلل وكذلك معدلات الإيجار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً مع الربع الثاني، وعلى ما يبدو فإن مرحلة التصحيح السعري قد أوشكت على الانتهاء لتتجه الأسواق إلى مرحلة استقرار.

جاء ذلك في التقرير الأخير الصادر عن شركة تشيسترتنس الرائدة في قطاع الخدمات العقارية والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وقال نِك ويتي المدير الإداري لدى شركة تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «من غير المنتظر أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي زيادة كبيرة في المعروض العام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى إحداث توازن أفضل بين العرض والطلب، كما ستؤدي سلسلة المبادرات الحكومية بما فيها السماح للمقيمين والمستثمرين الأجانب بالتملك والتصرف العقاري إلى استقرار السوق بالتزامن مع بداية عام 2020».

وفي سوق المبيعات، حافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها مع انخفاض ضئيل بنسبة 1% مقارنةً بالربع الثاني من العام الحالي. وفي هذا الإطار، لم تشهد جزيرة السعديات أي تغيير في أسعار العقارات في الربع الثالث، على عكس ما شهدته في الربع الثاني عندما هبطت بنسبة 8%، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على أن الأسعار باتت أكثر تماشياً مع الطلب في هذا النوع من العقارات، ليستقر سعر القدم المربعة عند 1,400 درهم.