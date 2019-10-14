77.5 % تراجع الشكاوى المقدمة لهيئة التأمين في 9 أشهر

المصدر: دبي - عمرو عادل

وصل عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 1508 شكاوى، تتعلق بفروع التأمين المختلفة، ما يعد تراجعاً بنسبة 77.5 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 6723 شكوى.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف الشكاوى، واستبعاد الاستفسارات حول القوانين والتعليمات التي وضعتها هيئة التأمين من القائمة، إلى جانب التأثير الإيجابي لجهود الهيئة في مجال تحسين خدمة العملاء، والإطار التنظيمي بشكل عام.

وأظهر رصد أعده «البيان الاقتصادي»، استناداً إلى بيانات حديثة صادرة عن الهيئة، أن جميع الشكاوى تم حلها بنسبة 100 %.

وتعد نسبة حل الشكاوى خلال التسعة أشهر الأولى العام الجاري، تعد الأعلى بين المعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة، وكانت الفترة المقابلة من العام الماضي، شهدت حلاً للشكاوى بنسبة تصل إلى 99 %.

واستحوذ قطاع المركبات على النسبة الأكبر من الشكاوى، بنحو 82 % (1236 شكوى)، من إجمالي الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال 9 أشهر، الأمر الذي يرتبط بكون قطاع تأمين السيارات يرتبط معظمه بالأفراد على عكس القطاعات الأخرى، التي ترتبط بعقود مع شركات ومؤسسات، حتى عندما تكون الوثائق ذات منافع فردية، كما في التأمين الطبي، بحسب الرصد. وسجلت أعداد شكاوى قطاع تأمين السيارات 76.6 %، مقارنة بـ 584 شكوى في الفترة المقابلة من العام الماضي.

التأمين الصحي

وجاء قطاع التأمين الصحي في المرتبة الثانية، من حيث عدد الشكاوى، بنسبة 12.4 % من إجمالي شكاوى القطاع، وبواقع 187 شكوى، وسجلت تراجعاً بنسبة 76 %، مقارنة بنحو 794 %، في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وتراجعت شكاوى قطاع تأمين الأشخاص، وتكوين الأموال في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 86.3 % إلى 20 شكوى، مقارنة بـ 147 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ شكاوى القطاع على جزء بسيط من إجمالي أعداد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بنحو 1.3 %.

وتلقت الهيئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 14 شكوى، تخص قطاع تأمين الممتلكات، تمثل نحو 1 % من إجمالي الشكاوى، وذلك مقارنة مع 61 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نسبة تراجع بلغت 77 %. وانخفضت أعداد شكاوى التأمين البحري، بحسب بيانات الهيئة بنسبة 86.9 % إلى ثلاث شكاوى حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 23 شكوى في الفترة ذاتها من 2018. وبلغ مجموع الشكاوى المتفرقة الأخرى نحو 48 شكوى في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 414 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع نسبته 88.4 %.

وكانت هيئة التأمين استقبلت 6723 شكوى خلال العام الماضي، وتم حل 6695 منها، أي ما نسبته 99 %.