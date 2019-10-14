«الاتحادية للجمارك» تعزّز التعاون مع «المنظمة العالمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث علي سعيد مطر النيادي، مفوّض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع وفد منظمة الجمارك العالمية برئاسة ريكاردو تشابا، نائب الأمين العام للمنظمة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الجمركي.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على رخصة استخدام منصة التعليم الإلكتروني التابعة للمنظمة في دولة الإمارات تحت إشراف الهيئة، إذ سيكون مقرها جمارك أبوظبي، وتتم إدارتها والإشراف عليها من قِبل الهيئة، وتضم المنصة أكثر من 100 برنامج تدريبي باللغتين العربية والإنجليزية متخصصة في الشأن الجمركي والتجارة الدولية يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة.

جاء ذلك خلال استقبال النيادي وفد المنظمة بمكتبه في أبوظبي، بحضور فيردناند ديمازيريس، محلل الخطط الاستراتيجية بالمنظمة، وأحمد عبد الله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وأحمد عبد الله الخييلي، مدير مكتب رئيس الهيئة، وسعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية.

وتناول الطرفان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الجمركي المشترك والاستفادة من الخبرات والمبادرات والتقنيات الحديثة التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركي على مستوى العالم، وأوجه التعاون المستقبلية في مجال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية كالذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الجمركي بدولة الإمارات في سياق استراتيجية الإمارات 2071، كما اطلع الوفد على أفضل ممارسات دولة الإمارات المتعلقة باستخدام تقنيات المعلومات في المجال الجمركي.

واستعرض اللقاء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي في مارس المقبل بإمارة دبي.

وقال علي سعيد النيادي إن الهيئة الاتحادية للجمارك حريصة على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى العالم، وتبادل الخبرات في قطاعات العمل الجمركي، بما يعزز من كفاءة قطاع الجمارك في الدولة، مشيراً إلى أن منظمة الجمارك العالمية من أبرز الشركاء الجمركيين الاستراتيجيين لدولة الإمارات.